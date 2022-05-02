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وزير الصحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

وقال :” وطنٌ جعل صحة الإنسان أولاً، وبذل الغالي والنفيس من أجل سلامته، هو بعد الله ماجعل عيدنا على ما نتمنى،أدام الله لكم الأفراح، في صحة وعافية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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