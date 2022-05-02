وزير الصحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال :” وطنٌ جعل صحة الإنسان أولاً، وبذل الغالي والنفيس من أجل سلامته، هو بعد الله ماجعل عيدنا على ما نتمنى،أدام الله لكم الأفراح، في صحة وعافية”. أخبار قد تهمك

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