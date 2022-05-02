والله زمــان

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية من سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد كرة القدم ووزير الداخلية فيما بعد، أقيم سباق اختراق الضاحية للمسافات الطويلة عام 1968 الذي انطلق من مدينة عيسى وانتهى في قصر القضيبية. وقد حقق المتسابق محمد راشد عبيد من فريق الشرطة المركز الأول في البطولة ويظهر وهو يتسلم الكأس من الشيخ محمد فيما يبدو في الصورة خليفة غانم الرميحي صاحب محال قصر الرياضة والكشافة الذي رعى السباق، وجاسم بوزبون، وبدر السيد، ومحمد علي حسين، وفيصل علي.

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