رئيس الانضباط السابق: غرفة المنازعات أخطأت التقدير

محمد بن مسعود - الدمام - علق أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد بمنع الهلال من تسجيل صفقاته لفترتين، وإيقاف لاعبه محمد كنو 4 أشهر، بسبب توقيعه للنصر قبل أن يجدد مع الزعيم.
وقال الرفاعي، في تصريحات لقناة «العربية» تعليقا على القرار: «غرفة فض المنازعات لم تذكر هل كان اللاعب داخل أم خارج الفترة المحمية، عندما أنهى العقد، وأعتقد أنها أخطأت التقدير».
وأضاف: «لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات إلى العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أن اللاعب كان في الفترة الحرة بحسب البيانات… وقضايا مركز التحكيم الرياضي السعودي قد تمتد لأشهر».
وأردف: «غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة ضد الهلال غير موجودة في اللائحة».
يذكر أن الغرفة ألزمت كنو أيضا بالتضامن مع الهلال، بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال.
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