رئيس الانضباط السابق: غرفة المنازعات أخطأت التقدير

محمد بن مسعود - الدمام - علق أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد بمنع الهلال من تسجيل صفقاته لفترتين، وإيقاف لاعبه محمد كنو 4 أشهر، بسبب توقيعه للنصر قبل أن يجدد مع الزعيم.

وقال الرفاعي، في تصريحات لقناة «العربية» تعليقا على القرار: «غرفة فض المنازعات لم تذكر هل كان اللاعب داخل أم خارج الفترة المحمية، عندما أنهى العقد، وأعتقد أنها أخطأت التقدير».

وأضاف: «لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات إلى العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أن اللاعب كان في الفترة الحرة بحسب البيانات… وقضايا مركز التحكيم الرياضي السعودي قد تمتد لأشهر».

وأردف: «غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة ضد الهلال غير موجودة في اللائحة».

يذكر أن الغرفة ألزمت كنو أيضا بالتضامن مع الهلال، بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال.