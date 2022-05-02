«اين جي لا» يهيمن على مشهد رياضة الـ«MMA» الكورية

محمد بن مسعود - الدمام - كان عرض BRAVE CF في كوريا من أهم اللحظات في رياضة فنون القتال المختلطة في البلاد حيث تفوق المقاتلون الكوريون على خصومهم في جميع أنحاء العالم بـ4 انتصارات مقابل 3 هزائم، وقادهم أداء مذهل من اين جي لا، الذي تغلب على مزوانديل هلونجوا في الحدث الرئيسي لـBRAVE CF 58.
بصرف النظر عن لا، تغلب هو تايك أوه، وجاي هيوك بانغ، ويرين هونغ على خصومهم من خارج كوريا، بينما فشل يون سونغ جانغ ويونغ سو جونغ وتشانغ هو لي في الفوز على خصومهم. وتغلب أوه على رولاندو دي (الفلبين)، وبانغ على والتر كوجليندرو (إيطاليا)، بينما فازت يرين هونغ بقرار من التحكيم على جاليان جوه (سنغافورة).
واستطاع لا أن يثبت قدراته القوية وأسلوبه الساحق في أول ظهور له في BRAVE CF، مؤكدا بأنه أحد أبرز المقاتلين في الوزن المتوسط في آسيا من خلال فرض سيطرته الكاملة خلال لقائه ضد هلونغوا. وفي الحدث الرئيسي المشترك، حقق مارسين بانديل فوزا رائعا على لويس فيليبي دياس، الذي كاد يخرج «بومبا» في الجولة الثانية قبل أن يستسلم بسبب قبضة الملاكم البولندي.
واستطاع ايسا ايساكوف بأن يحقق انتصارا بالضربة القاضية ضد ماسييج جيرسزيوسكي، فيما أجبر أوه منافسة دي على الاستسلام. في مكان آخر، كانت هناك انتصارات رائعة لأكسيل سولا وعبدالله القحطاني وسيم كاي شيونغ.
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