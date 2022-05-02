الجمل مدربًا للإسماعيلي خلفًا لحمد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري الأحد تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق، خلفا لحمد إبراهيم المقال لسوء النتائج.

ووقع الجمل على عقود تدريب الفريق ويعاونه أحمد قناوي مدربا عاما ومحمد حمص مدربا مساعدا وسيد توفيق مدربا للحراس وحسني عبدربه مديرا للفريق.

وقاد الجمل ومعاونوه تمارين الفريق أمس الإثنين بملعب الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة المصري الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة عشرة.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد قرر إقالة حمد إبراهيم وجهازه المعاون عقب الخسارة السبت أمام طلائع الجيش صفر-2، وأصدر النادي بيانا رسميا وجه فيه الشكر للمدرب.

وكان حمد قد تولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني خوان براون، وقاد الفريق في سبع مباريات ببطولة الدوري ففاز في اثنتين وخسر في ثلاث وتعادل في اثنتين. ويحتل الفريق راهنا المركز السادس عشر من أصل 18 فريقا برصيد 11 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطة عن متذيل الترتيب.