محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر عبدالله أبانمي رئيس الفيحاء السعودي، مباريات فريقه المتبقية في دوري المحترفين بمثابة نهائيات. وقال أبانمي، في تصريحات لبرنامج «كورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «نعم وضعنا الحالي جيد، لكن المباريات المتبقية لنا في الدوري نعتبرها نهائيات». وأردف: «طالما وصلنا النهائي، فإن فرصة الفوز بكأس الملك 50/‏50 بيننا والهلال.. إلى الآن لم نفعل شيئا، ولاعبو الفيحاء يشعرون بخطورة وضعنا الحالي، وهناك اجتماع مع الأجهزة الفنية والإدارية وسنحفزهم للقادم». وتابع: «هناك مفاوضات لتجديد عقد الحارس فلاديمير ستويكوفيتش، وتقدمه في السن ليس عائقا.. واللاعبون بشكل عام كانوا في الموعد وفي قمة توهجهم، أمام ند قوي وكبير مثل الاتحاد في نصف نهائي الكأس، وليس الحارس فقط».

كانت هذه تفاصيل خبر أبانمي: فرصنا متساوية مع الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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