الزمالك يبتعد بالصدارة بفوز قاتل على الشرقية للدخان

محمد بن مسعود - الدمام - ابتعد الزمالك حامل اللقب في الصدارة بفوز في الوقت القاتل على حساب مضيفه الشرقية للدخان 2-1 على ملعب المقاولون العرب في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك عمرو السعيد (40) وأحمد سيد «زيزو» (90+1) معززا صدارته لهدافي الدوري برصيد 11 هدفا، فيما سجل هدف الشرقية محمود حمدي «الونش» مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه (65).

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 41 نقطة في المركز الاول بفارق 8 نقاط عن الأهلي مستغلا تعثر غريمه التقليدي بتعادله مع سيراميكا كليوباترا 1-1 السبت وتوقف رصيده عند 33 نقطة. لكن الأهلي يملك ثلاث مباريات مؤجلة. في المقابل، تجمد رصيد الشرقية للدخان عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وودع بيراميدز احزانه الافريقية بعد خروجه من الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي على يد مازيمبي الكونغولي وخسارته امام سيراميكا في المرحلة الماضية صفر-1، بفوز صعب على ضيفه الجونة 2-1 في ملعب خالد بشارة. سجل لبيراميدز رمضان صبحي (18) وأسامة جلال (70)، وللجونة خالد قمر (27) من متابعة لركلة جزاء تصدى لها شريف اكرامي قبل أن يتابعها رأسية في الشباك.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وله مباراتان مؤجلتان مع فيوتشر وسموحة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعاد المقاولون العرب نغمة الانتصارات الغائبة منذ ثلاث مباريات بفوزه على مضيفه المصري بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله ياسين (18) والبوركينابي فاروقا كابور (71 من ركلة جزاء).