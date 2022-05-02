شركة طموح تبارك لنادي الشباب فوزه بلقب الدرجة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية نادي الشباب بمناسبة فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2021–2022 وصعوده لدوري ناصر بن حمد الممتاز.

وأكدت طموح للإدارة الرياضية أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة القوية للفريق للعودة إلى دوري الأضواء وتحلي اللاعبين بالعزيمة والإصرار، وأن ما تحقق هو ثمرة لجهود مجلس إدارة النادي برئاسة ميرزا أحمد وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

كما أشادت بعطاء اللاعبين والدور الكبير للطاقمين الفني والإداري في تحقيق هذا الإنجاز الذي أعاد الفريق لمكانه الطبيعي بدوري الأضواء وأن اللقب الذي تحقق للماروني يعود للمجهودات الكبيرة التي بذلت على امتداد الموسم الماضي والعمل الفني والإداري المميز من خلال انتقاء افضل العناصر وإبرام التعاقدات الجيدة التي أثمرت عن الفوز ببطولة دوري الدرجة الثانية.

وأكدت شركة طموح للإدارة الرياضية أن عودة نادي الشباب إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز يشكل مكسبا كبيرا للعبة في ظل القاعدة الجيدة من الجماهير التي يتمتع بها النادي باعتباره نموذجا يحتذى به في عملية الدمج بين عدة أندية، وأن الفريق قادر على مواصلة مسيرته الناجحة في الموسم القادم لاستكمال إنجازاته الرائدة، متمنية لنادي الشباب المزيد من التألق والنجاح بدوري الأضواء.