«الدفاع المدني» تحذر من الألعاب النارية.. وتوضح مخاطرها

محمد بن مسعود - الدمام - في عادة سيئة يحتفل بعض الأطفال في أيام عيد الفطر المبارك بإطلاق الألعاب النارية التي قد تشكل خطراً جسيماً عليهم.

وحذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني، الإثنين، من مخاطر الألعاب النارية، موجهة رسالة إلى أولياء الأمور.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “في استعدادك للعيد لا تقتنِ الألعاب النارية بقصد إسعاد أطفالك”. ولفتت إلى أن المتعة لا تكمن في أسباب الخطر أبداً.

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وكان الدكتور سعد العسيري، استشاري طب الطوارئ والإصابات، قد حذر سابقاً من استخدام الأطفال للألعاب النارية المتفجرة لما لها من مخاطر كبيرة على سلامتهم، قد تصل إلى العمى والتسبب في الوفاة.

وأوضح أن الألعاب النارية مغرية للأطفال بسبب التوهج الضوئي وتهيئة نوع من أنواع الفرح، بينما تنتهي أحيانًا بمآسٍ، وإصابات بالغة تؤدي إلى إعاقة مستديمة.

وتشمل مخاطر الألعاب النارية إصابة الأذن وإصابات العين التي تمتد إلى خدوش بسيطة بالقرنية إلى إصابة مباشرة وتلف بالقرنية مما قد يؤدي إلى العمى وفقدان البصر تمامًا، وإصابات الأطراف بالنسبة للأطفال وكذلك الحروق التي قد تصل للدرجة الثالثة.