نائب أمير منطقة حائل يستقبل أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, أبناء مركز معالي الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.
وهنأ سموه خلال الاستقبال أبناء المركز بعيد الفطر المبارك ، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لهم ومتابعة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, مشيداً بجهود فرع الوزارة بالمنطقة والقائمين على المركز وحرص وتفوق الأبناء في تحصيلهم العلمي وتنمية مواهبهم.
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