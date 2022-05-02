الطاقة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزيرة الطاقة الفرنسية سيجولين رويال، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي.

وأوضحت في تصريحات نقلتها العربية، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وأكد الوزيرة الفرنسية، أن وقف روسيا إمدادات الطاقة عن بولندا وبلغاريا يمثل انتهاكا للعقود، مؤكدة أن بلادها لن تقبل بمناورات روسيا بشأن الدفع بالروبل مقابل الطاقة.

وشددت على أن بلادها ستتخذ كافة الإجراءات لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة، كما ستفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا سيتم بحثها خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر كان وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، قال إن المجر تسلمت أول شحنة من الوقود النووي جويًا من روسيا بعد أن جعلت الحرب في أوكرانيا الشحن بالسكك الحديدية مستحيلًا.

وأكد زيجارتو أن المجر رفضت أي عقوبات على النفط والغاز الروسي، مضيفًا أن فرض أي عقوبات على الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية يعد أيضًا “خطًا أحمر” بالنسبة للمجر.

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وقال زيجارتو في مقطع فيديو على فيسبوك من بروكسل: “الوقود لمصنع باكس يأتي دائمًا من روسيا عن طريق السكك الحديدية عبر أوكرانيا، للأسف لم يعد هذا ممكنًا، لذا كان علينا إيجاد طريقة بديلة للشحن”.