سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف؛ أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, وجموع المصلين بمنطقة جازان صلاة عيد الفطر في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، وأمَّ المصلين فضيلة رئيس محكمة الاستئناف والمستشار بوزارة العدل سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, وقد أقيمت صلاة عيد الفطر في كافة محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

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