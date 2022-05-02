أمير القصيم يستقبل المسؤولين وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في منزله بمدينة بريدة اليوم ، المحافظين ورؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.\