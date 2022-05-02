اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الرخاء والتقدم والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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