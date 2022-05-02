طقس العيد .. أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.