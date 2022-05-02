فيفا يغرم مصر 6 آلاف فرانك

محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تغريم المنتخب المصري 6 آلاف فرانك سويسري على خلفية مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح كل العقوبات على المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وظهر في جدول العقوبات أن منتخب مصر تعرض للغرامة 6 آلاف فرانك تحت بند سوء سلوك الفريق (6 عقوبات فردية).

كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد قرر معاقبة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.