مفتي لبنان: الانتخابات النيابية فرصة حقيقة لمنع الفاسدين من إدارة البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الاثنين، إن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، هو بمثابة تقديم البلاد للسلطة الفاسدة على طبق من ذهب.

وأكد المفتي دريان، في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين في وسط بيروت اليوم، أن الانتخابات النيابية فرصة أمام الشعب اللبناني للتغيير.

وقال إن التغيير يجب أن يكون للأفضل من خلال اختيار الأصلح للمشاركة، عبر صناديق الاقتراع.

وتابع المفتي في خطبته: “لقد مر لبنان عبر تاريخه الحديث، بأزمات سياسية وأمنية صعبة ومعقدة وواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية كثيرة ومتداخلة، ولكنه استطاع أن يخرج منها بفضل تمسكه بوحدته الوطنية وعيشه الواحد”.

وشدد الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن الشعب اللبناني قادر وبقوة على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقا من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود.

جدير بالذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية في لبنان، من المقرر لها أن تبدأ في السادس من مايو الحالي (موعد انتخاب اللبنانيين المقيمين في الدول العربية)، والمرحلة الثانية في الثامن من الشهر الحالي موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي.