محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما – حفظهما الله -، لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن نجاح موسم العمرة يأتي بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، حيث تمكن المعتمرون والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة وحلول العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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