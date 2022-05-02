الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، اعتزازًا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن.

وقال نائب وزير الدفاع –عبر تويتر- : «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات».

وأضاف الأمير خالد بن سلمان «كما أستذكر في هذه المناسبة جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، الذين هم مصدر فخرنا واعتزازنا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن». وتابع قائلًا: «سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهم وينصرهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وكل عام والجميع ووطننا بخير». كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدى اليوم صلاة العيد بالمسجد الحرام، وكان في مقدمة مستقبليه وليي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعقب الصلاة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له – أيده الله – بعيد الفطر المبارك. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.