محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، اعتزازًا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن.
وقال نائب وزير الدفاع –عبر تويتر- : «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات».
وأضاف الأمير خالد بن سلمان «كما أستذكر في هذه المناسبة جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، الذين هم مصدر فخرنا واعتزازنا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن». وتابع قائلًا: «سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهم وينصرهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وكل عام والجميع ووطننا بخير». كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدى اليوم صلاة العيد بالمسجد الحرام، وكان في مقدمة مستقبليه وليي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعقب الصلاة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له – أيده الله – بعيد الفطر المبارك. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- النفط يهبط بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين
- النفط يهبط بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين
- مقتل 8 أشخاص جراء انهيار مبنى من 3 طبقات في نيجيريا
- الفنون الشعبية بنجران .. ألواناً تملأ أيام عيد الفطر أفراحاً وسعادة مستمرة
- فرحة العيد تمتزج بروحانية المكان في ساحات المسجد النبوي
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.