نائب أمير مكة يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم عقب صلاة العيد عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في منازلهم بالعاصمة المقدسة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وشملت زيارات سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ، وعضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة .
وقدّم أصحاب الفضيلة التهنئة لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، معربين عن شكرهم لسموه على زيارته لهم .
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