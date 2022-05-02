أمير نجران يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، إلى أهالي ومسؤولي منطقة نجران، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة وعلى الوطن والمواطن عزًّا وسؤددًا.

وقال سموه لدى استقباله الأهالي والمسؤولين عقب صلاة العيد اليوم: نحمد الله تعالى أن مكنَّا من صيام شهر رمضان وقيامه، الذي شهد هذا العام توافد المعتمرين وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أرجاء الأرض سائلا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما تقدمه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .

وعبر سموه في عن الفخر والاعتزاز على ما يقدمه منسوبو القوات العسكرية بالمنطقة ليهنأ الجميع بالأمن والأمان وبالعيد في فرح وسرور ، داعيًا الله أن يحفظ كل من يقف على ثغور الوطن، ويصون أمنه في الداخل، وأن يرعاهم، ويعينهم، ويقويهم، وأن يرحم الشهداء، ويغفر لهم، ويعجّل في شفاء المصابين.