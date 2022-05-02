وكيل محافظة الطائف يشارك المنومين بتخصصي الطائف فرحة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة زار وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وهنأهم بعيد الفطر المبارك . والتقى السبيعي بعدد من المرضى المنومين بالمستشفى واطمأن على سلامتهم مستعرضا خطة علاجهم كما قدم لهم الورود والحلوى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما تقدم من رعاية طبية واهتمام للمواطن السعودي مهنئا الجميع بعيد الفطر المبارك المبارك.

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