محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك . حضر الاستقبال وكيل المحافظة معاذ الجعفري ومدراء الدوائر الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين. أخبار قد تهمك

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