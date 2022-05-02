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محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

حضر الاستقبال وكيل المحافظة معاذ الجعفري ومدراء الدوائر الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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