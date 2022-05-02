أمير الباحة يستقبل أسر وذوي شهداء الواجب بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة – أيدها الله -, وأبناء هذا البلد، مشيراً إلى أن هذه البطولات, سيسطرها التاريخ بماء الذهب كونهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن ووقفوا سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، سائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم.
جاء ذلك خلال استقباله سموه اليوم, بمكتبه بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة أسر وذوي شهداء الواجب .
وقدم سموه هدايا العيد لأبناء وذوي الشهداء، فيما تبادل معهم تهاني العيد، داعيًا الله أن يمن على وطننا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
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