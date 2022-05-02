أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات الأمنية و العسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.