أمير حائل يستقبل المهنئين بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بصالة الاستقبالات الرئيسية بديوان الإمارة بعد صلاة العيد اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة المشائخ وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين, وبادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.

ونوه سموه بما تحقق من نجاح جهود الدولة رعاها الله في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي بأجواء إيمانية في كافة مناطق المملكة مكنت الصائمين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية المكلف عبدالعزيز الصقر ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.