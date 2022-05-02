أمير الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقال سموه : “يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم السعيد بعد أن منعتنا ظروف الجائحة من رؤيتكم في الأعياد لمدة عامين، والحمد لله نحن بعد توفيق الله ثم الجهود التي اتخذتها الدولة – أيدها الله – نلتقي بكم في مناسبة سعيدة بعد نهاية شهر فضيل، مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة في كل ما يتعلق بالإجراءات الإحترازية”.

وسأل سموه الله أن تستمر الأعياد والأفراح في هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوى وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الامير نواف بن بندر بن مشاري وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي وصاحب السمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن جلوى ومعالي وزير الإستثمار المهندس خالد الفالح ومعالي نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل ومعالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالرحمن الربيش ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، وعدد من المسؤولين، وجمع من أهالي المنطقة.