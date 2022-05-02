اخبار دوليه – بالصور.. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر اليوم الاثنين ، في المسجد الأقصى شرق القدس دون صدامات مع الشرطة الإسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن أكثر من 200 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى وسط تكبيرات العيد ورفع للأعلام الفلسطينية. وبحسب مصادر فلسطينية بدأ توافد المصلين بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونساء وأطفال إلى باحات المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية كثفت نشر عناصرها في محيط البلدة القديمة في القدس وأزقتها دون تسجيل صدامات مع المصلين.

وخصصت خطبة العيد للحديث عن مكانة المسجد الأقصى في الدين الإسلامي وأهمية التمسك به والرباط من أجل الدفاع عنه.

وشهد شهر رمضان المنقضي حوادث توتر متفرقة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية احتجاجا على السماح بدخول اليهود إلى باحاته؛ ما انعكس بتصعيد ميداني في الأراضي الفلسطينية وإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» محمود الزهار خلال خطبة عيد الفطر في غزة، أن الشعب الفلسطيني «لم يسقط سيف القدس من يده دفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات».

وأكد الزهار أن الفلسطينيين «لن يثنيهم حصار ولا احتلال عن مسيرة التحرير والعودة، وستبقى القدس شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير»، مضيفا أن على الأمتين العربية والإسلامية «تحقيق وحدة الصف وجمع الكلمة فالكل مستهدف من اليهود».