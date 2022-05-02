أمطار متوقعة على 4 مناطق وانخفاض الحرارة شرق ووسط المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.
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