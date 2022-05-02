دخول مجاني لبوليفارد رياض سيتي وألعاب نارية في جميع المناطق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، أن الدخول إلى "بوليفارد رياض سيتي" سيكون بالمجان وذلك لمدة 4 أيام تحت شعار "أحلى عيدية".

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مجموعة من الألعاب النارية في جميع مناطق المملكة احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك.