دخول مجاني لبوليفارد رياض سيتي وألعاب نارية في جميع المناطق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، أن الدخول إلى "بوليفارد رياض سيتي" سيكون بالمجان وذلك لمدة 4 أيام تحت شعار "أحلى عيدية".
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مجموعة من الألعاب النارية في جميع مناطق المملكة احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك.
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