قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".



كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين: نسأل الله أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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