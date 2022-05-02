محمد بن مسعود - الدمام - أدى آلاف المسلمين حول العالم، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر، في عدد من الدول، من بينها المملكة والإمارات وإندونيسيا وأستراليا ومصر. وتحتفل دول عدة في العالم العربي، الاثنين، بأول أيام عيد الفطر الذي يستمر الاحتفاء به لمدة 3 أيام، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان. ويصادف اليوم الاثنين، وفق سكاي نيوز عربية، عيد الفطر في كل من الإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت والسعودية واليمن وتركيا وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا. أما الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران فتحتفل بعيد الفطر يوم غد الثلاثاء. وبدأ عيد الفطر، الأحد، في كل من أفغانستان والنيجر ومالي. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدة دول حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.