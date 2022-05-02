وصلت لمستحقيها ..”تبرع” تنهي إخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي

أنهت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” إخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي وإيصالها لمستحقيها الحقيقيين بدءًا من غروب شمس يوم 28 رمضان؛ حيث بدأت باستقبال التوكيل من تاريخ 20 رمضان، وبتدشين من أمراء المناطق، وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وركزت المنصة في مشروعها الموحد حول المملكة لزكاة الفطر على اختيار أجود أنواع الأرز، ولديها ما يزيد على 450 جمعية شريكة، و13 مجلسًا من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 919 ألف مستفيد، كما تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين، وتعمل مع المراكز والتطبيقات وموردين أصحاب الجودة العالية، إضافة إلى قدرة المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقّة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثّقة في الجمعيات الأهلية بالمملكة، وتحقق التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية وتحري الدقة في رفع البيانات.