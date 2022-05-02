محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، بزيارة معايدة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري، والشيخ خالد بشير معافا.
وبادل سمو أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان ونائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.