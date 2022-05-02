أمير جازان ونائبه يعايدان الشيخ العامري والشيخ معافا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، بزيارة معايدة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري، والشيخ خالد بشير معافا.

وبادل سمو أمير منطقة جازان الجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.