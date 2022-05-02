صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أديت صباح اليوم صلاة عيد الفطر في عموم مناطق المملكة حيث توافد المصلون إلى الجوامع والمساجد التي هيئت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

ففي منطقة الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى تقوى الله والعمل بالمعروف مبيناً مآثر يوم العيد وفرحة المسلمين به في التآلف والمودة والمحبة.

وأشار إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ومنها نعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا و ما مر على المسلمين من عناء بسبب جائحة كورونا مشيراً إلى جهود الدولة حفظها الله. واختتم خطبته بأن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة ويديم علينا نعمه وبركاته وعلى سائر بلاد المسلمين .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

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كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله, وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد, وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

كما أدى الصلاة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وكبار المسؤولين المدنين والعسكريين.