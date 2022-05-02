شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أديت صباح اليوم صلاة عيد الفطر في عموم مناطق المملكة حيث توافد المصلون إلى الجوامع والمساجد التي هيئت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

ففي منطقة الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى تقوى الله والعمل بالمعروف مبيناً مآثر يوم العيد وفرحة المسلمين به في التآلف والمودة والمحبة.

وأشار إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ومنها نعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا و ما مر على المسلمين من عناء بسبب جائحة كورونا مشيراً إلى جهود الدولة حفظها الله. واختتم خطبته بأن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة ويديم علينا نعمه وبركاته وعلى سائر بلاد المسلمين .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله, وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد, وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

كما أدى الصلاة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وكبار المسؤولين المدنين والعسكريين.

وفي منطقة القصيم, أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي, كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.

وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المصلين في صلاة عيد الفطر, حيث أمّ المصلين مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس, كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز المنطقة. وأدى جموع المصلين بمنطقة جازان صلاة عيد الفطر في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، ويتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, وأمَّ المصلين فضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, وقد أقيمت صلاة عيد الفطر في كافة محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الرئيس بحي المحمدية في مدينة عرعر, حيث أمّ المصلين الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل.

وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الفطر يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك علي الحربي.

وفي منطقة حائل تقدم جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة, وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل الشيخ صلاح العريفي، كما أقيمت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل.

وأدى جموع المصلين منطقة الجوف صلاة عيد الفطر, وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا, وقد أم المصلين الشيخ الدكتور بدر بن محمد المعيقل, كما أديت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر في جامع صبح بللحمر شمال مدينة أبها، حيث تقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأمّ المصلين خطيب جامع صبح بللحمر ظافر بن علي آل مسبل، كما أدى المسلمون صلاة عيد الفطر في محافظات ومراكز منطقة عسير.

وتقدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران جموع المصلين لصلاة عيد الفطر وذلك في مصلى العيد بمدينة نجران, كما أم المصلين فضيله رئيس المحكمة العامه بمنطقة نجران الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب.