محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال حفظه الله في تغريدة من حسابه على تويتر: “نحمد الله أنْ أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. ‏وكل عام وأنتم بخير”.

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين مهنِّئًا عبر تويتر: نسأل الله أن يجعل العيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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