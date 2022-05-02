وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بأسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعياً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بوافر الصحة والعافية, وأن يديم على بلادنا العزيزة الغالية كل خير وأمن بقيادة حكومتنا الرشيدة.