شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبر تويتر: نسأل الله أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عبر حسابه الرسمي على تويتر : "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع.. وكل عام وأنتم بخير".