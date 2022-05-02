شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال المصلين لصلاة العيد في المسجد الحرام بأجود أنواع الطيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لاستقبال المصلين حيث شهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين، بحيث يتم تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته.

أما تطييب الكعبة المشرفة فتم بتولتين دهن عود فاخر بدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.