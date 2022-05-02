والله زمــان.. إعداد: ناصر محمد

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

المنتخب في تصفيات كأس آسيا لمونديال إسبانيا

صورة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الذي شارك في تصفيات كأس الأمم الآسيوية لمونديال كأس العالم في إسبانيا 1982 والتي ضمت منتخبنا إلى جانب السعودية وقطر وسوريا.

ويظهر في الصورة من اليمين وقوفًا: رياض رشدان، فؤاد بوشقر، إبراهيم زويد، حمود سلطان، مشعل الخجم، كريم سيف، عبدالله بدر.

وجلوسًا: محمد سلطان، محمد الزياني، حمد محمد، خليل شويعر، إبراهيم فرحان.

لقاء البحرين وقطر عسكريًا

لقطة من مباراة منتخبنا العسكري لكرة القدم والمنتخب العسكري القطري والتي أقيمت على استاد مدينة عيسى في عام 1979 ويظهر فيها المهاجم فؤاد بوشقر وزميله محمد الزياني متابعًا له بعد محاولة لتخطي المدافع القطري، ويبدو لاعب الوسط محمد غانم مع جانب من جماهير الدرجة الثالثة التي حضرت المباراة وجلست حتى على سور الاستاد.

الطائرة في الدورة العربية بسوريا

لقطة من مباراة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الذي شارك في الدورة الرياضية العربية للألعاب التي أقيمت في سوريا عام 1976 ويظهر فيها المعد طارق أمين وزميله يعقوب عاشير وأحد اللاعبين من البحرين.

فريق الأهلي لكرة اليد

صورة لفريق النادي الأهلي لكرة اليد قبل إحدى مباريات الفريق ضمن مسابقة الدوري التي أقيمت على الملعب المركزي لكرة اليد بأم الحصم عام 1985، ويظهر فيها من اليمين وقوفًا: باسم الدرازي، رضا حسين (مساعد المدرب)، مجدي ميرزا، إبراهيم فضل، إسماعيل باقر، مكي يوسف، المدرب التونسي سعيد عمارة، أخصائي العلاج الطبيعي جاسم المعاودة، إداري الفريق فيصل حميدان.

وجلوسًا: محمد لطف الله، إبراهيم عباس، علي العنزور، بدر ميرزا، نادر الحاجي، أحمد الشكر، عبدعلي كرم.

لقاء النسور والنهضة

لقطة من مباراة النسور والنهضة ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عام 1970 والتي أقيمت على استاد المحرق، وهي لهجمة للنهضة يظهر فيها مدافع النسور سعيد العبادي مبصرًا الكرة قبل وصول الحارس ومتابعة من المهاجم خليفة هجرس وزميله المدافع علي موسى، فيما يبدو أيضًا جمعة بشير مدافع النسور.

بولمعة وجعفر خضير

صورة التقطت لاثنين من لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة القدم في مرحلة الدمج التي تمت عام 1977 ويظهر فيها المدافع جمعة بشير (بولمعة) مع زميله الحارس جعفر خضير.

بومحمد لعب للمنتخبين الوطني والعسكري كما تم اختياره لمنتخب الشباب في بداية السبعينات، أما جعفر خضير فقد اختير للمنتخب الوطني ولعب مع فريق الأمن العام في بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في سوريا.