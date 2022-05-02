محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شاركت جمعية نماء التطوعية بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية بمحافظة رفحاء الأطفال فرحتهم بعيد الفطر من خلال مبادرات تضمنت توزيع عيديات مخصصة للأطفال في المجمعات والأسواق التجارية والطرقات الرئيسة بالتعاون مع رجال الأمن بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم العيديات والهدايا للأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم ليلة عيد الفطر، التي كان لها وقع إيجابي كبير على نفسية وسلوك الأطفال، إضافة إلى أن الهدايا ترسِّخ القيم الإنسانية الحميدة في نفوس الصغار، ومنها البذل والعطاء دون انتظار المقابل.

كانت هذه تفاصيل خبر “نماء التطوعية وتنمية رفحاء” تنشران بسمة ‫العيد بتوزيع الهدايا على الأطفال ليلة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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