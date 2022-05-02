بلدية عنيزة تبدأ حزمة من الفعاليات المتعددة لعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم انطلقت مساء أمس فعاليات احتفالات محافظة عنيزة بعيد الفطر الذي تنظمه بلدية المحافظة وتضمنت الفعاليات إهداءات وعيديات مخصصة للأطفال ليلة العيد في معرض البلدية وسط منطقة التسوق المركزية إلي جانب توزيع الورود والهدايا التذكارية في مواقع متفرقة داخل المحافظة.

وسيشهد صباح العيد المعايدة الصباحية في مصلى الحمراء وتوزيع الورود في بعض مصليات الأعياد، كما سيشهد مساء أول أيام العيد في مركز الملك فهد الحضاري عروضاً متنوعة من الفنون الشعبية فيما سيكون الحفل الرسمي مساء ثاني أيام العيد ويتضمن أوبريت وبعض العروض المتنوعة تقدمها فرق الفنون الشعبية .

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