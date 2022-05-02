تبرع توصل زكاة الفطر لأكثر من 919 ألف مستفيد

وركزت المنصة في مشروعها الموحد حول المملكة لزكاة الفطر على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها مايزيد عن 450 جمعية شريكة و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 919 ألف مستفيد، كما تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين وتعمل مع المراكز والتطبيقات وموردين أصحاب الجودة العالية، إضافة إلى قدرة المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثقة في الجمعيات الأهلية بالمملكة، وتحقق التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية وتحري الدقة في رفع البيانات.
يذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات تخدم أكثر من 1500 جمعية حول المملكة بمختلف مجالاتها وحالاتها إضافة إلى أن عدد المستفدين المسجلين لدى المنصة يصل إلى 5 ملايين مستفيد، وعدد العمليات المنفذة داخل المنصة تخطت 2 مليون عملية منذ إطلاقها، وتزيد مشاريعها عن 5 آلاف مشروع خيري.
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