شكرا لقرائتكم خبر عن تودّعيع المعتمرين وقاصدي الحرم المكي بالدعوات والهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودّعت وكالة الشؤون الفكرية والثقافية القاصدين والمعتمرين بالحرم المكي الشريف بتوزيع الهدايا.

وأوضح فضيلة الوكيل المساعد ومدير مركز مواجهة الانحرافات الفكرية الشيخ علي بن حامد النافعي أن الوكالة حرصت على توديع القاصدين بإهدائهم عدد من الكتب الفكرية والثقافية التي تعينهم بعد الله تعالى على تحقيق الأمن الفكري وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وتثري ثقافتهم بمعالم الحرمين وأحكامه وفضائله.

وتأتي هذه البرامج النوعيّة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية للعالم أجمع، واحتفاءً بقاصدي المسجد الحرام، وفقاً لتطلعات ولاة الأمر