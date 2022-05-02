بإدارة بحرينية.. «ويغان»  يحقق لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - أحرز نادي ويغان أتلتيك الإنجليزي لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمس السبت، عقب تغلبه على نادي شروزبري الإنجليزي بنتيجة 3-0، وبذلك تأهل الفريق إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويعود الفضل في تحقيق النادي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي إلى الاستراتيجية البناءة التي وضعها مالك النادي رجل الأعمال البحريني عبدالرحمن الجسمي، ورئيس النادي طلال الحماد.