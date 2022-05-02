قائمة منتخب اليد في الأولمبياد الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البحريني لكرة اليد قائمة المنتخب الوطني الأول التي ستشارك في دورة الألعاب الخليجية بدولة الكويت في الفترة من 15 ولغاية 25 مايو الجاري، إذ اختار المدرب الإسباني أناكي قائمة مكونة من 26 لاعبا ضمت كلا من: محمد حميد، علي محمود (الاتفاق)، جاسم السلاطنة، عبدالله علي، حسن مدن، حسين القطري، عبدالله رضي، محمود حسين (الأهلي)، قاسم الشويخ، قاسم قمبر (باربار)، حسن ميرزا (التضامن)، أحمد جلال، عبدالله الزيمور، مجتبى الزيمور، جاسم خميس (الشباب)، هشام أحمد، علي العشيري، حسين عبدالله (الدير)، محمد عبدالحسين، حسن شهاب، محمد حبيب الناصر، علي عيد، مهدي سعد (النجمة)، محمد حبيب، أحمد المقابي (القادسية الكويتي)، علي عبدالقادر (كاظمة الكويتي). وسيقود «رجال اليد» المدرب الاسباني أناكي، ويساعده المدرب الوطني أمين القلاف، فيما سيقوم بالمهمة الإدارية أحمد الناجم.

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