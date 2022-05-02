محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة عن بالغ تقديره واعتزازه لاهتمام ومتابعة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة الذي يستعد للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 13 لغاية 31 مايو الجاري.
وأكد الشيخ علي بن محمد آل خليفة أن زيارة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لمنتخب رجال الطائرة كان له أبلغ الأثر في نفوس جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشيرا إلى أن زيارة سموه تعكس الاهتمام والمتابعة الحثيثة لسائر المنتخبات وبالأخص منتخب الكرة الطائرة انطلاقا من دعم سموه للمنتخبات المشاركة في الدورة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
وتوجه الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالشكر الجزيل لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس وفد مملكة البحرين بالدورة على ما يبذله من جهد ودعم لمنتخب الكرة الطائرة وباقي الألعاب، الأمر الذي يحفز اللاعبين على الظهور المميز والسعي للمحافظة على الميدالية الذهبية التي حققها الأحمر في نسخة البحرين 2011 والسعودية 2015، متمنيا بأن يكون اللاعبون عند حسن ظن سموه وتمثيل المملكة خير تمثيل بالاستحقاق الخليجي.
قد يهمك أيضاً :-
- قائمة منتخب اليد في الأولمبياد الخليجية
- غياب الهزاع وحرم ومدن عن الرفاع الشرقي والرفاع
- ساعد الخيرية بعرعر تختتم مشروع إفطار صائم بأكثر من 49 ألف وجبة متكاملة
- ساعد الخيرية بعرعر تختتم مشروع إفطار صائم بأكثر من 49 ألف وجبة متكاملة
- الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بعيد الفطر
كانت هذه تفاصيل خبر علي بن محمد يثمن اهتمام ومتابعة عيسى بن علي لمنتخب الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.