ساعد الخيرية بعرعر تختتم مشروع إفطار صائم بأكثر من 49 ألف وجبة متكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_منطقة الحدود الشمالية اختتمت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر مشروع إفطار صائم بـ 49293 وجبة متكاملة خلال 30 يوماً, ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير”، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الجمعية أنه شارك في إعداد وتوزيع الوجبات 60 متطوعا ومتطوعة في 6 مواقع توزيع ثابتة ومتحركة بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.

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