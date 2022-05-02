شكرا لقرائتكم خبر عن «شمع الأذن».. قرينة بيولوجية لتحديد الهوية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة بحثية عن إمكانية استخدام شمع الأذن كقرينة بيولوجية محتملة؛ لتحديد الهوية البشرية، وأنه يمكن تحليل عينات بيولوجية مختلفة من أخوين؛ للتأكد من سقوط الموقع الوراثي.

دراسة مقارنة وأوصت الباحثة مها المقاطي، في رسالتها لدرجة الماجستير بعنوان «تأثير الزمن على إمكانية استنباط التكرارات المترادفة القصيرة للحمض النووي المستخلص من شمع الأذن»، لمتطوعين سعوديين بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية «كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص الوراثة الجزيئية»، تحت إشراف د. سيد عامر، بضرورة إجراء دراسة مقارنة لمعرفة أنسب طرائق استخلاص الحمض النووي من شمع الأذن البشرية، مع أهمية تحليل عينة شمع الأذن المرفوعة من مسرح الجريمة؛ لتجنب تحطم الحمض النووي.

الاستعراف البشريوهدفت الدراسة إلى اعتماد شمع الأذن البشرية كمصدر محتمل للحمض النووي، يمكن استخدامه في الاستعراف البشري، والحصول على كمية من الحمض النووي من شمع الأذن البشرية كافية لاستنباط السمات الوراثية كاملة، ودراسة تأثير الزمن على استنباط السمات الوراثية الكاملة من شمع الأذن البشري، وتقييم تأثير الجنس على استنباط السمات الوراثية الكاملة من شمع الأذن البشري.

المنهج التجريبي وكان منهج الدراسة المنهج التجريبي المتبع في استنباط سمات التكرارات المترادفة القصيرة، واستخدام المحاليل والأطقم لاستخلاص الحمض النووي من شمع الأذن، وتكثيره بتفاعل البلمرة المتسلسل، وقراءة سماته الوراثية بجهاز التحليل الجيني، وكانت النتائج بالحصول على السمات الوراثية الجسدية الكاملة من عينات شمع الأذن للذكور والإناث حتى شهر من جمعها بنسبة 100%.

الحمض النووي وتم الحصول على عدد محدود من السمات الوراثية من عينات شمع الأذن بعد شهرين من جمعها، ولم تختلف نتائج الذكور عن الإناث في تركيز الحمض النووي المستخلص عند نفس الفترة الزمنية، ولوحظ السقوط الأليلي والإدخال الأليلي، وتلوث بعض الأليلات عند فترة شهرين من جمع العينات، واختفاء الموقع الوراثي D18S51 في أخوين.

الشفرة الوراثيةمن جهته، قال المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي البروفيسور زهير رهبيني: إن الحمض النووي يؤخذ من الخلايا وشمع الأذن، وإنه مادة ليست خلوية، بل لزجة شمعية، تفرزها الخلايا، وفي حال كان شمع الأذن يحتوي على خلايا سقطت عليه، يمكن عمل الجينوم والشفرة الوراثية الكاملة من هذه الخلية، ويمكن استخدام ذلك في القضايا الجنائية، ولكن لا تستخدم في الطب بشكل عام لتشخيص مرض معين.